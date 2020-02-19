Прилетевших в Хабаровск граждан Китая поместили на карантин

Короткая ссылка
Прилетевших в Хабаровск граждан Китая поместили на карантин из-за подозрения на заражение коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края.
Прилетевших в Хабаровск граждан Китая поместили на карантин
  • АГН «Москва»

«В Хабаровск 18 февраля прибыли 30 граждан КНР. Для недопущения возможного распространения коронавирусной инфекции... принято решение о помещении граждан КНР в карантин на 14 дней», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Уточняется, что при первичном осмотре признаков заражения новым типом коронавируса у находящихся под наблюдением китайцев не обнаружено.

«Специалисты взяли у них пробы, которые отправили в лабораторию», — указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия с 20 февраля приостановит въезд граждан Китая, которые направляются в страну в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить