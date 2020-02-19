Прилетевших в Хабаровск граждан Китая поместили на карантин из-за подозрения на заражение коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края.

«В Хабаровск 18 февраля прибыли 30 граждан КНР. Для недопущения возможного распространения коронавирусной инфекции... принято решение о помещении граждан КНР в карантин на 14 дней», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Уточняется, что при первичном осмотре признаков заражения новым типом коронавируса у находящихся под наблюдением китайцев не обнаружено.

«Специалисты взяли у них пробы, которые отправили в лабораторию», — указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия с 20 февраля приостановит въезд граждан Китая, которые направляются в страну в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях.