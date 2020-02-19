Число жертв коронавируса в провинции Хубэй увеличилось до 1921
Число жертв заражения новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 1921, более 9 тыс. жителей выздоровели.
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.
Отмечается, что общее число заражённых превысило 61,6 тыс. человек.
Ранее сообщалось о 1789 случаях смерти от коронавируса в провинции Хубэй.
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