Число жертв коронавируса в провинции Хубэй увеличилось до 1921

Число жертв заражения новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 1921, более 9 тыс. жителей выздоровели.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

Отмечается, что общее число заражённых превысило 61,6 тыс. человек.

Ранее сообщалось о 1789 случаях смерти от коронавируса в провинции Хубэй.