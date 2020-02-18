В ЛНА заявили об уничтожении судна с оружием в порту Триполи

Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара заявила, что уничтожила в порту Триполи турецкое судно с оружием и боеприпасами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление армии.

«Уничтожено турецкое судно, гружённое оружием и боеприпасами, причалившее этим утром в порту Триполи», — говорится в сообщении.

16 февраля участники международной встречи в Мюнхене учредили комитет по Ливии, который будет проводить встречи под председательством ООН. Следующая встреча по Ливии пройдёт в Риме в марте под председательством Италии.

Как отметил глава МИД Германии, в последние недели были зафиксированы многочисленные нарушения эмбарго на поставки оружия в Ливию.