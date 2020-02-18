В ЛНА заявили об уничтожении судна с оружием в порту Триполи
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление армии.
«Уничтожено турецкое судно, гружённое оружием и боеприпасами, причалившее этим утром в порту Триполи», — говорится в сообщении.
16 февраля участники международной встречи в Мюнхене учредили комитет по Ливии, который будет проводить встречи под председательством ООН. Следующая встреча по Ливии пройдёт в Риме в марте под председательством Италии.
Как отметил глава МИД Германии, в последние недели были зафиксированы многочисленные нарушения эмбарго на поставки оружия в Ливию.