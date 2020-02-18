Володин предложил афганским парламентариям изучить расходы США на соцсферу в Афганистане

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил афганским парламентариям изучить расходы США на социальную сферу в Афганистане.
Володин предложил афганским парламентариям изучить расходы США на соцсферу в Афганистане
  • РИА Новости

«20 лет с того момента, как Соединённые Штаты присутствуют на территории Афганистана, поэтому есть возможность подвести итоги этого присутствия: насколько сократилось количество нарколабораторий, насколько увеличилось количество объектов здравоохранения, какие образовательные проекты реализуются», — заявил Володин на встрече с председателем нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана Миром Рахманом Рахмани.

По данным спикера Госдумы, Вашингтон тратит на военное присутствие в Афганистане около $38 млрд.

Как отметил Володин, хотелось бы понять, сколько выделяется на решение вопросов в гуманитарной и социальной сферах, на вопросы здравоохранения, образования, развития страны, за безопасность и мир в которой США взяли на себя ответственность.

Спикер Госдумы добавил, что данный вопрос — внутреннее дело Афганистана.

Со своей стороны Рахмани сказал, что $38 млрд — это средства, которые США тратят на обеспечение присутствия своих войск в Афганистане.

«Это затраты, которые они несут исходя из того, что они там присутствуют, не для других целей», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что Володин провёл встречу с председателем нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана.

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