Володин провёл встречу с председателем нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана
- РИА Новости
«Хотелось бы обсудить многие вопросы, которые касаются безопасности, противодействия терроризму, наркотрафику», — заявил Володин, открывая встречу.
По его словам, крайне важно найти взаимопонимание в рамках законодательного обеспечения решения этих вопросов.
Со своей стороны, Рахмани отметил, что их усилия направлены на обеспечение безопасности обеих стран, борьбу с терроризмом.
«Россия в течение десятилетий была нашим другом в различных условиях, в различных исторических ситуациях и продолжает им оставаться», — сказал он.
Ранее Володин рассказал о сотрудничестве с Ираном в Каспийском регионе.