Володин провёл встречу с председателем нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин провёл встречу с председателем нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана Миром Рахманом Рахмани.
Володин провёл встречу с председателем нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана
  • РИА Новости

«Хотелось бы обсудить многие вопросы, которые касаются безопасности, противодействия терроризму, наркотрафику», — заявил Володин, открывая встречу.

По его словам, крайне важно найти взаимопонимание в рамках законодательного обеспечения решения этих вопросов.

Со своей стороны, Рахмани отметил, что их усилия направлены на обеспечение безопасности обеих стран, борьбу с терроризмом.

«Россия в течение десятилетий была нашим другом в различных условиях, в различных исторических ситуациях и продолжает им оставаться», — сказал он.

Ранее Володин рассказал о сотрудничестве с Ираном в Каспийском регионе.

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