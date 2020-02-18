В Польше не согласились со словами посла России об отношениях стран
- Pixabay
«Польско-российские отношения на сегодняшний день намного лучше, чем после окончания Второй мировой войны, так как на территории Польши не присутствуют советские войска», — цитирует РБК посольство Польши в России.
Ранее Андреев оценил уровень отношений между Москвой и Варшавой.
Дипломат также отметил, что «оппоненты постоянно пытаются задним числом переиграть историю» и подогнать её толкование под запросы нынешней политической конъюнктуры.