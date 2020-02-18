В Польше не согласились со словами посла России об отношениях стран

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Польские дипломаты не согласились со словами российского посла Сергея Андреева о том, что в настоящее время между Москвой и Варшавой самые плохие отношения за всё время после окончания Второй мировой войны.
В Польше не согласились со словами посла России об отношениях стран
  • Pixabay

«Польско-российские отношения на сегодняшний день намного лучше, чем после окончания Второй мировой войны, так как на территории Польши не присутствуют советские войска», — цитирует РБК посольство Польши в России.

Ранее Андреев оценил уровень отношений между Москвой и Варшавой.

Дипломат также отметил, что «оппоненты постоянно пытаются задним числом переиграть историю» и подогнать её толкование под запросы нынешней политической конъюнктуры.

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