В Польше не согласились со словами посла России об отношениях стран

Польские дипломаты не согласились со словами российского посла Сергея Андреева о том, что в настоящее время между Москвой и Варшавой самые плохие отношения за всё время после окончания Второй мировой войны.

«Польско-российские отношения на сегодняшний день намного лучше, чем после окончания Второй мировой войны, так как на территории Польши не присутствуют советские войска», — цитирует РБК посольство Польши в России.

Ранее Андреев оценил уровень отношений между Москвой и Варшавой.

Дипломат также отметил, что «оппоненты постоянно пытаются задним числом переиграть историю» и подогнать её толкование под запросы нынешней политической конъюнктуры.