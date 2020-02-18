В Китае роботы помогут в борьбе с распространением коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает «Синьхуа».
Уточняется, что роботы будут выявлять повышенную температуру тела у людей в толпе. Также они смогут распознавать и идентифицировать лица тех, у кого будет фиксироваться повышенная температура.
По данным агентства, эту технологию можно использовать в местах скопления людей: на станциях, в аэропортах, больницах и так далее.
Ранее сообщалось, что число жертв нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 1865.
Вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о возможности заражения коронавирусом двух третьих населения планеты.