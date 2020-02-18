В Китае роботы помогут в борьбе с распространением коронавируса

Китайский университет разработал робота, который должен помочь в борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-2019. Соответствующую модель уже запустили в производство.

Об этом сообщает «Синьхуа».

Уточняется, что роботы будут выявлять повышенную температуру тела у людей в толпе. Также они смогут распознавать и идентифицировать лица тех, у кого будет фиксироваться повышенная температура.

По данным агентства, эту технологию можно использовать в местах скопления людей: на станциях, в аэропортах, больницах и так далее.

Ранее сообщалось, что число жертв нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 1865.

Вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о возможности заражения коронавирусом двух третьих населения планеты.