Шойгу прибыл в Рим
- РИА Новости
Пресс-секретарь главы российского оборонного ведомства Россияна Марковская рассказала, что в ходе этого визита «также состоится встреча генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Итальянской Республики Лоренцо Гуэрини».
«Основными темами предстоящих переговоров станут вопросы международной и региональной безопасности, а также приоритетные темы российско-итальянского военного сотрудничества», — цитирует ТАСС Марковскую.
Ранее Шойгу приехал с рабочим визитом в Белград.