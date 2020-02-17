Шойгу прибыл в Рим

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Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Рим, где запланированы переговоры министров иностранных дел и обороны России и Италии в формате «2 + 2».
Шойгу прибыл в Рим
  • РИА Новости

Пресс-секретарь главы российского оборонного ведомства Россияна Марковская рассказала, что в ходе этого визита «также состоится встреча генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Итальянской Республики Лоренцо Гуэрини».

«Основными темами предстоящих переговоров станут вопросы международной и региональной безопасности, а также приоритетные темы российско-итальянского военного сотрудничества», — цитирует ТАСС Марковскую.

Ранее Шойгу приехал с рабочим визитом в Белград.

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