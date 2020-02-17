Шойгу оценил уровень оборонного сотрудничества России с Сербией
- РИА Новости
Он подчеркнул, что «взаимодействие оборонных ведомств России и Сербии вышло на принципиально новый уровень».
«Со своей стороны приложим все усилия к тому, чтобы сохранить набранный темп развития отношений в военной сфере», — сказал Шойгу.
Глава российского оборонного ведомства поблагодарил Вулина за вклад в развитие этого сотрудничества.
«Нельзя не отметить серьёзную работу, проделанную за последние годы руководством республики и вами лично, по усовершенствованию системы безопасности и повышению обороноспособности страны», — заявил Шойгу.
Он добавил, что «сильная армия — гарант суверенитета государства» и «граждане Сербии по праву могут гордиться своими вооружёнными силами».
Ранее сообщалось, что Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белград.