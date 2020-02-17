Шойгу оценил уровень оборонного сотрудничества России с Сербией

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Российско-сербское сотрудничество в оборонной сфере вышло на принципиально новый уровень, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с министром обороны Сербии Александром Вулиным.
Шойгу оценил уровень оборонного сотрудничества России с Сербией
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что «взаимодействие оборонных ведомств России и Сербии вышло на принципиально новый уровень».

«Со своей стороны приложим все усилия к тому, чтобы сохранить набранный темп развития отношений в военной сфере», — сказал Шойгу.

Глава российского оборонного ведомства поблагодарил Вулина за вклад в развитие этого сотрудничества.

«Нельзя не отметить серьёзную работу, проделанную за последние годы руководством республики и вами лично, по усовершенствованию системы безопасности и повышению обороноспособности страны», — заявил Шойгу.

Он добавил, что «сильная армия — гарант суверенитета государства» и «граждане Сербии по праву могут гордиться своими вооружёнными силами».

Ранее сообщалось, что Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белград.

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