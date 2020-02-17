Шойгу прибыл с рабочим визитом в столицу Сербии

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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белград.
Шойгу прибыл с рабочим визитом в столицу Сербии
  • РИА Новости

По словам пресс-секретаря министра Россияны Марковской, «Шойгу в ходе рабочего визита проведёт переговоры с министром обороны Республики Сербия Александаром Вулиным по вопросам военного, военно-технического сотрудничества и региональной безопасности».

Она также уточнила, что Шойгу примет участие в церемонии закладки памятной капсулы на месте возведения скульптурно-архитектурной композиции «Вечный огонь».

В ноябре 2019 года Шойгу совершил визит в Каир для встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и главой оборонного ведомства страны Мухаммедом Ахмедом Заки.

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