Шойгу прибыл с рабочим визитом в столицу Сербии

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белград.

По словам пресс-секретаря министра Россияны Марковской, «Шойгу в ходе рабочего визита проведёт переговоры с министром обороны Республики Сербия Александаром Вулиным по вопросам военного, военно-технического сотрудничества и региональной безопасности».

Она также уточнила, что Шойгу примет участие в церемонии закладки памятной капсулы на месте возведения скульптурно-архитектурной композиции «Вечный огонь».

В ноябре 2019 года Шойгу совершил визит в Каир для встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и главой оборонного ведомства страны Мухаммедом Ахмедом Заки.