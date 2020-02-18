Россия и Венесуэла обсудили сотрудничество в сфере IT

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Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Мамонов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Венесуэлы в России Карлосом Рафаэлем Фариа Тортосой.
Россия и Венесуэла обсудили сотрудничество в сфере IT
  • Reuters
  • © Manaure Quintero

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минкомсвязи.

Отмечается, что стороны обсудили реализацию национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», сотрудничество в сфере связи и другие вопросы.

Также Мамонов в ходе встречи заявил, что Россия готова расширять сотрудничество с Венесуэлой в сфере информационных технологий.

Сообщается, что, в частности, уже реализован проект по внедрению интеллектуальной голосовой платформы для венесуэльского оператора DIGITEL, а также в стране вещает телеканал Russia Today на испанском языке.

В ведомстве добавили, что стороны договорились о проработке возможности подписания двустороннего документа о сотрудничестве в сфере связи и информационных технологий.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в ходе встреч с представителями руководства Венесуэлы были достигнуты договорённости о развитии сотрудничества в условиях незаконных санкций.

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