Россия и Турция провели совместное патрулирование в САР

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв сообщил, что военнослужащие России и Турции провели совместное патрулирование в Сирии.

Он рассказал, что «состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Камышлы — Шейрек — Деллик — Касра — Арада-Кебира — Касра — Таврат — Шавкат — Деллик — Шейрек — Камышлы в провинции Хасеке».

Также российская военная полиция провела патрулирование в провинциях Алеппо и Ракка. Армейская авиация провела воздушное патрулирование с аэродрома Кашимилия.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия и Турция продолжают сотрудничество для выработки итогового соглашения по сирийскому Идлибу.