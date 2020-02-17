Россия и Турция провели совместное патрулирование в САР

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв сообщил, что военнослужащие России и Турции провели совместное патрулирование в Сирии.
Россия и Турция провели совместное патрулирование в САР
  • РИА Новости

Он рассказал, что «состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Камышлы — Шейрек — Деллик — Касра — Арада-Кебира — Касра — Таврат — Шавкат — Деллик — Шейрек — Камышлы в провинции Хасеке».

Также российская военная полиция провела патрулирование в провинциях Алеппо и Ракка. Армейская авиация провела воздушное патрулирование с аэродрома Кашимилия. 

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия и Турция продолжают сотрудничество для выработки итогового соглашения по сирийскому Идлибу.

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