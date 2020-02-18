RT вышел в финал конкурса New York Festivals в 28 номинациях

Телеканал RT вышел в финал международного телевизионного конкурса New York Festivals в 28 номинациях.

В номинации «Лучшее освещение срочных новостей» на победу претендует прямой репортаж RT Arabic с эвакуированной израильской военной базы на границе с Ливаном.

Документальный фильм «Элиста’88», снятый в рамках цикла «ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским», стал финалистом в категории «Информация о здоровье/медицине». Лента рассказывает о массовой вспышке ВИЧ-инфекции, которая произошла в Калмыкии в конце 1980-х годов.

Специальный репортаж RT America о проблемах рождаемости в США вышел в финал категории «Социально значимые истории». Сегмент программы «Новости с Риком Санчесом» на RT America, посвящённый гибели полицейского в США, номинирован в номинации «Освещение срочных новостей».

Кроме того, в различных категориях в финал попали документальные фильмы RT «Большой балет Бразилии», «Кодокуши. Одинокая смерть», «Конго. Дети с мачете», «Проклятие буров», «Сирийское танго», «Кока. Война на уничтожение» и Behind the Label, снятый в рамках проекта Maffick Media агентства Ruptly, входящего в состав RT.

AR-книга проекта #Romanovs100, приуроченного к столетней годовщине расстрела царской семьи, стала финалистом в категориях «Проектирование/режиссура» и «Использование технологий».

Финалистами New York Festivals стали проморолики телеканала RT America #RealTalk и интернет-магазина сувенирной продукции RT, а также заставки серии спецрепортажей RT на испанском о выборах в Аргентине, программ «SophieCo. Визионеры», Boom Bust, программы RT на арабском «В подробностях» и другие работы.

В 2019 году RT завоевал девять медалей New York Festivals, включая две золотые. #Romanovs100 стал лучшим в категории «Цифровой спецпроект», обойдя работу Voice of America. В номинации «Оригинальная музыка» проект RT выиграл золото, оставив позади FOX Networks Group.