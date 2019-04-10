RT завоевал 9 наград New York Festivals, включая два золота
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Масштабный соцмедиапроект #Romanovs100, приуроченный к 100-летию со дня расстрела царской семьи, стал лучшим в категории «Цифровой спецпроект», обойдя работу Voice of America. В номинации «Оригинальная музыка» проект RT выиграл золото, оставив позади FOX Networks Group. Кроме того, #Romanovs100 получил две серебряные и одну бронзовую медали.
Серебро New York Festivals в номинации «Графический дизайн» выиграло промо программы RT France World Chessboard. Проморолик программы El Zoom на RT en Español получил бронзовую награду.
Также бронзу завоевал проморолик RT к ЧМ по футболу в России, снятый с участием знаменитого футбольного тренера Жозе Моуринью, российских балерин и спортсменов. Ещё одной бронзовой медали в номинации «Лучшее интервью» удостоен ведущий RT America, лауреат Пулицеровской премии Крис Хеджес.
Телеканал RT — многократный призёр New York Festivals. В 2013 году победителем New York Festivals стала программа Джулиана Ассанжа на RT. В 2014 году золотую награду получил документальный фильм «Кровная месть», обойдя работу CNN. В 2015 году RT был отмечен двумя золотыми наградами. В 2017 году золото получили репортажи RT из Ливии и документальный фильм «H2нОль». В прошлом году обладателями высшей награды фестиваля стали проект #1917LIVE и документальный фильм RT о жизни детей в условиях войны в Сирии.