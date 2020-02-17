Ливан намерен обратиться в МВФ за помощью

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Советник президента Ливана Амаль Абузейд заявил о намерении ливанской стороны обсудить с представителями Международного валютного фонда (МВФ) вопрос предоставления технической помощи стране.
Ливан намерен обратиться в МВФ за помощью
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Ливан попросил у Международного валютного фонда техническую помощь для обсуждения вопросов по выходу из кризиса. Однако Ливан пообещал выполнить реформы, это очень важно, реформы необходимы для возвращения доверия со стороны других государств, которые помогают Ливану, чтобы получить реальную помощь», — сказал он.

По его словам, встреча должна состояться 17 или 18 февраля в Бейруте.

Соответствующее заявление Абузейд сделал во время своего выступления на полях IX Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

В январе президент Ливана Мишель Аун подписал документы по формированию нового правительства.

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