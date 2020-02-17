Совет ЕС расширил санкционный список по Сирии

Короткая ссылка
Совет Европейского союза расширил санкционный список по Сирии и внёс в него имена восьми бизнесменов и двух связанных с ними организаций.
Совет ЕС расширил санкционный список по Сирии
  • Reuters

Об этом говорится на сайте организации.

«Сегодня совет добавил восемь видных бизнесменов и две организации, связанные с этими бизнесменами, в список лиц и организаций, подпадающих под санкции против сирийского режима и его сторонников», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что теперь список санкций включает 277 человек и 71 организацию.

Ранее главы правительств стран Евросоюза одобрили решение Совета ЕС о введении санкций против Турции из-за буровых работ, проводившихся Анкарой в исключительной экономической зоне Кипра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить