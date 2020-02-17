Совет ЕС расширил санкционный список по Сирии

Совет Европейского союза расширил санкционный список по Сирии и внёс в него имена восьми бизнесменов и двух связанных с ними организаций.

Об этом говорится на сайте организации.

«Сегодня совет добавил восемь видных бизнесменов и две организации, связанные с этими бизнесменами, в список лиц и организаций, подпадающих под санкции против сирийского режима и его сторонников», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что теперь список санкций включает 277 человек и 71 организацию.

Ранее главы правительств стран Евросоюза одобрили решение Совета ЕС о введении санкций против Турции из-за буровых работ, проводившихся Анкарой в исключительной экономической зоне Кипра.