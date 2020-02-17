Россиянин рассказал о ситуации на борту лайнера Diamond Princess
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«Я узнал об этом от журналистов. Тут ничего об этом не говорят. Никаких мер не усиливали. Гулять нам теперь можно без ограничений — хоть весь день. Под дверь подсунули комплект для уборки номера: резиновые перчатки, тряпки и чистящие средства», — сказал он в разговоре с RT.
По его словам, 15 февраля у пассажиров взяли мазок с щеки на анализ.
«Сегодня-завтра должны быть результаты. После этого должны выпускать с корабля, если результат на заболевание будет отрицательным. Так что мы просто ждём. Но всё может поменяться, ничего определённого пока неизвестно», — добавил Попов.
Ранее сообщалось, что на лайнере Diamond Princess выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом.