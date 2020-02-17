Россиянин рассказал о ситуации на борту лайнера Diamond Princess

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Врач-стоматолог из Омска Сергей Попов, находящийся на борту лайнера Diamond Princess, прокомментировал сообщения о том, что у гражданки России, также пассажирки этого судна, выявлен коронавирус.
Россиянин рассказал о ситуации на борту лайнера Diamond Princess
  • © Pascal Potier/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Я узнал об этом от журналистов. Тут ничего об этом не говорят. Никаких мер не усиливали. Гулять нам теперь можно без ограничений — хоть весь день. Под дверь подсунули комплект для уборки номера: резиновые перчатки, тряпки и чистящие средства», — сказал он в разговоре с RT.

По его словам, 15 февраля у пассажиров взяли мазок с щеки на анализ.

«Сегодня-завтра должны быть результаты. После этого должны выпускать с корабля, если результат на заболевание будет отрицательным. Так что мы просто ждём. Но всё может поменяться, ничего определённого пока неизвестно», — добавил Попов.

Ранее сообщалось, что на лайнере Diamond Princess выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом. 

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