Лавров: Столтенберг в Мюнхене не смог ответить на инициативы России

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Мюнхене уклонился от ответа на инициативы России по мерам доверия при проведении учений на линии соприкосновения, а также по обеспечению безопасности полётов над Балтийским регионом.
Лавров: Столтенберг в Мюнхене не смог ответить на инициативы России
  • Reuters

«Когда я несколько дней назад в Мюнхене Столтенбергу напомнил про то, что мы ожидаем ответ на наши сугубо предметные предложения, он отделался какими-то такими, в общем-то, неловкими замечаниями, что это всё будет рассматриваться потом», — приводит ТАСС слова министра.

15 февраля сообщалось, что Лавров провёл встречу с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее в ходе конференции Столтенберг заявил о стремлении альянса к улучшению отношений с Россией.

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