Лавров: Столтенберг в Мюнхене не смог ответить на инициативы России
- Reuters
«Когда я несколько дней назад в Мюнхене Столтенбергу напомнил про то, что мы ожидаем ответ на наши сугубо предметные предложения, он отделался какими-то такими, в общем-то, неловкими замечаниями, что это всё будет рассматриваться потом», — приводит ТАСС слова министра.
15 февраля сообщалось, что Лавров провёл встречу с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.
Ранее в ходе конференции Столтенберг заявил о стремлении альянса к улучшению отношений с Россией.