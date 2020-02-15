Столтенберг заявил о стремлении НАТО к улучшению отношений с Россией

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о стремлении альянса к улучшению отношений с Россией.
Столтенберг заявил о стремлении НАТО к улучшению отношений с Россией
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы по-прежнему хотим лучших отношений с нашим самым крупным соседом», — сказал генсек.

Вместе с этим он добавил, что страны альянса конкурируют с «более уверенной в себе Россией, которая хочет вернуться к миру со сферами влияния».

Ранее в российском МИД заявили, что НАТО не реагирует на предложения России по деэскалации.

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