МИД предупредил россиян об опасности преследования со стороны США

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Министерство иностранных дел предупредило россиян, планирующих выезжать за рубеж, об опасности подвергнуться преследованиям со стороны США.
МИД предупредил россиян об опасности преследования со стороны США
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

«Хотели бы вновь обратить внимание выезжающих за рубеж соотечественников на угрозу подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и специальными службами. Такая опасность существует как в самих США, так и по запросам их властей в третьих странах», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

МИД отмечает, что правоохранительные органы США активно продолжают аресты россиян по всему миру.

«С 2008 года на территории третьих государств зафиксировано уже 53 таких случая, из которых шесть произошло в 2019 году», — напомнили в министерстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет добиваться от Парижа выдачи россиянина Александра Винника.

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