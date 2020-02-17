Лавров и Помпео обсудили вопросы контроля над вооружениями

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили вопросы контроля над вооружениями.

По словам российского министра, во время переговоров стороны затронули «вопросы, касающиеся всего комплекса проблем, которые стоят на повестке нашего стратегического диалога».

«В том числе и те, которые входят в компетенцию пятёрки постоянных членов (Совбеза ООН. — RT), и те, которые касаются вопросов контроля над вооружениями», — сказал он.

Как отметил Лавров, в беседе с представителями США он почувствовал, что есть «определённые подвижки в сторону более конструктивного подхода».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия давно предлагала США наладить контакты для обсуждения вопросов контроля за вооружениями и будет удовлетворена, если это произойдёт.