Лавров и Помпео обсудили вопросы контроля над вооружениями

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Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили вопросы контроля над вооружениями.
Лавров и Помпео обсудили вопросы контроля над вооружениями
  • Reuters

По словам российского министра, во время переговоров стороны затронули «вопросы, касающиеся всего комплекса проблем, которые стоят на повестке нашего стратегического диалога».

«В том числе и те, которые входят в компетенцию пятёрки постоянных членов (Совбеза ООН. — RT), и те, которые касаются вопросов контроля над вооружениями», — сказал он.

Как отметил Лавров, в беседе с представителями США он почувствовал, что есть «определённые подвижки в сторону более конструктивного подхода».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия давно предлагала США наладить контакты для обсуждения вопросов контроля за вооружениями и будет удовлетворена, если это произойдёт.

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