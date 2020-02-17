Лавров и Помпео обсудили вопросы контроля над вооружениями
- Reuters
По словам российского министра, во время переговоров стороны затронули «вопросы, касающиеся всего комплекса проблем, которые стоят на повестке нашего стратегического диалога».
«В том числе и те, которые входят в компетенцию пятёрки постоянных членов (Совбеза ООН. — RT), и те, которые касаются вопросов контроля над вооружениями», — сказал он.
Как отметил Лавров, в беседе с представителями США он почувствовал, что есть «определённые подвижки в сторону более конструктивного подхода».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия давно предлагала США наладить контакты для обсуждения вопросов контроля за вооружениями и будет удовлетворена, если это произойдёт.