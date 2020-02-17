В Кремле заявили об отсутствии российских войск в Ливии

Российский лидер Владимир Путин не отправлял войска в Ливию, никаких приказов на этот счёт не отдавал. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, Владимир Путин — главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации — не отправлял войска в Ливию, никаких приказов на этот счёт не отдавал», — сказал представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос, отправлял ли президент России войска в Ливию.

В ответ на вопрос, как объяснить наличие погибших, он отметил, что этого он не знает и объяснить не может.

«Никаких российских войск в Ливии нет», — подчеркнул он.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что представители военного руководства России якобы управляют действиями частных военных компаний в Ливии.

В МИД России заявили, что эти слова Эрдогана не соответствуют действительности.