В Кремле заявили об отсутствии российских войск в Ливии
- РИА Новости
«Нет, Владимир Путин — главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации — не отправлял войска в Ливию, никаких приказов на этот счёт не отдавал», — сказал представитель Кремля.
Так он ответил на вопрос, отправлял ли президент России войска в Ливию.
В ответ на вопрос, как объяснить наличие погибших, он отметил, что этого он не знает и объяснить не может.
«Никаких российских войск в Ливии нет», — подчеркнул он.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что представители военного руководства России якобы управляют действиями частных военных компаний в Ливии.
В МИД России заявили, что эти слова Эрдогана не соответствуют действительности.