Задержан вылет российских туристов с лайнера Westerdam в Камбодже

Короткая ссылка
Четверо российских туристов с круизного лайнера Westerdam, который на прошлой неделе прибыл в камбоджийский порт Сиануквиль из-за опасений по поводу коронавируса, пока не вылетели из Камбоджи.
Задержан вылет российских туристов с лайнера Westerdam в Камбодже
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«Вылет всех оставшихся пассажиров судна из Пномпеня (столица Камбоджи. — RT) задержали, провели дополнительные тесты. Всех поселили в отеле. Выход в город разрешён», — приводит ТАСС слова пассажира Алексея Дмитриева.

Уточняется, что задержка вылета связана с подозрением на наличие у пассажиров коронавируса.

Ранее сообщалось, что трое граждан России с лайнера Westerdam прибыли в Санкт-Петербург из столицы Камбоджи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить