Задержан вылет российских туристов с лайнера Westerdam в Камбодже
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- РИА Новости
«Вылет всех оставшихся пассажиров судна из Пномпеня (столица Камбоджи. — RT) задержали, провели дополнительные тесты. Всех поселили в отеле. Выход в город разрешён», — приводит ТАСС слова пассажира Алексея Дмитриева.
Уточняется, что задержка вылета связана с подозрением на наличие у пассажиров коронавируса.
Ранее сообщалось, что трое граждан России с лайнера Westerdam прибыли в Санкт-Петербург из столицы Камбоджи.