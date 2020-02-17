Задержан вылет российских туристов с лайнера Westerdam в Камбодже

Четверо российских туристов с круизного лайнера Westerdam, который на прошлой неделе прибыл в камбоджийский порт Сиануквиль из-за опасений по поводу коронавируса, пока не вылетели из Камбоджи.

© Виталий Аньков

РИА Новости

«Вылет всех оставшихся пассажиров судна из Пномпеня (столица Камбоджи. — RT) задержали, провели дополнительные тесты. Всех поселили в отеле. Выход в город разрешён», — приводит ТАСС слова пассажира Алексея Дмитриева. Уточняется, что задержка вылета связана с подозрением на наличие у пассажиров коронавируса. Ранее сообщалось, что трое граждан России с лайнера Westerdam прибыли в Санкт-Петербург из столицы Камбоджи.