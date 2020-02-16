Первая группа россиян с круизного лайнера Westerdam вернулась в Россию

Трое граждан России из числа пассажиров круизного лайнера Westerdam прибыли в Санкт-Петербург из столицы Камбоджи.

«15 февраля в 23:05 по местному времени группа из трёх российских граждан с круизного лайнера MS Westerdam вылетела из Пномпеня в Санкт-Петербург», — говорится в сообщении в Facebook посольства России в Камбодже.

Отмечается, что сотрудники консульского отдела посольства оказали соотечественникам необходимую помощь и проводили их в аэропорт столицы Камбоджи.

Ранее стало известно, что пассажиры круизного лайнера Westerdam, который прибыл в камбоджийский порт Сиануквиль из-за опасений по поводу коронавируса, начали сходить на берег.