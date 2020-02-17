Россиян среди заболевших коронавирусом в Китае нет
Россиян среди заболевших новым типом коронавируса на территории Китая на данный момент нет. Об этом РИА Новости сообщил пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров.
«На данный момент россиян среди заболевших на территории КНР нет», — сказал он.
Ранее сообщалось, что число жертв нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 1770. Количество заражённых превысило 70,5 тыс.
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