Россиян среди заболевших коронавирусом в Китае нет

Россиян среди заболевших новым типом коронавируса на территории Китая на данный момент нет. Об этом РИА Новости сообщил пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров.

«На данный момент россиян среди заболевших на территории КНР нет», — сказал он. Ранее сообщалось, что число жертв нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 1770. Количество заражённых превысило 70,5 тыс.