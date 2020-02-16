Рухани оценил отношения Ирана с Россией и Китаем

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Иранский президент Хасан Рухани рассказал об отношениях Ирана с Россией и Китаем.
Рухани оценил отношения Ирана с Россией и Китаем
  • © Iran'S President Office/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Наши отношения с Китаем всегда находились на хорошем уровне», — цитирует РИА Новости Рухани.

Лидер Ирана отметил, что «в текущих тяжёлых условиях санкций и при тяжёлом давлении, которое оказывается на народ Ирана, правительство Китая сохранило дружественные отношения, в особенности по сохранению ядерной сделки, международным переговорам, в Совбезе ООН».

«По тем вопросам, по которым мы должны быть вместе, Китай и Россия сохранили очень хорошие отношения с Ираном», — добавил он.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров провёл встречу с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Отмечалось, что стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления российско-иранского многопланового взаимодействия.

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