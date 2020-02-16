Во Франции четыре человека погибли при крушении небольшого самолёта
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Отмечается, что самолёт, вылетевший из Ангулема, потерпел крушение в нескольких километрах к северу от взлётно-посадочной полосы аэродрома Мийо-Ларзак.
Как сообщает телеканал, по пока неизвестным причинам «пилот самолёта потерял контроль над ним».
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в результате крушения легкомоторного самолёта у города Бетел в американском штате Аляска погибли пять человек.