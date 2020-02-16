Во Франции четыре человека погибли при крушении небольшого самолёта

На юге Франции в результате крушения небольшого туристического самолёта Piper PA-28 погибли четыре человека. Об этом информирует телеканал France 3.

Отмечается, что самолёт, вылетевший из Ангулема, потерпел крушение в нескольких километрах к северу от взлётно-посадочной полосы аэродрома Мийо-Ларзак.

Как сообщает телеканал, по пока неизвестным причинам «пилот самолёта потерял контроль над ним».

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в результате крушения легкомоторного самолёта у города Бетел в американском штате Аляска погибли пять человек.