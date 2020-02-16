Во Франции четыре человека погибли при крушении небольшого самолёта

Короткая ссылка
На юге Франции в результате крушения небольшого туристического самолёта Piper PA-28 погибли четыре человека. Об этом информирует телеканал France 3.
Во Франции четыре человека погибли при крушении небольшого самолёта
  • © wikimedia.org

Отмечается, что самолёт, вылетевший из Ангулема, потерпел крушение в нескольких километрах к северу от взлётно-посадочной полосы аэродрома Мийо-Ларзак.

Как сообщает телеканал, по пока неизвестным причинам «пилот самолёта потерял контроль над ним».

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в результате крушения легкомоторного самолёта у города Бетел в американском штате Аляска погибли пять человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить