Лавров обсудил с Боррелем ситуацию на Ближнем Востоке
- Reuters
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Также во время встречи затрагивались отдельные вопросы отношений России и ЕС.
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Евросоюз нуждается в улучшении отношений с Россией.