Лавров обсудил с Боррелем ситуацию на Ближнем Востоке

Глава российского МИД Сергей Лавров провёл встречу с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Также во время встречи затрагивались отдельные вопросы отношений России и ЕС.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Евросоюз нуждается в улучшении отношений с Россией.