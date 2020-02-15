Лавров обсудил с Боррелем ситуацию на Ближнем Востоке

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Глава российского МИД Сергей Лавров провёл встречу с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Лавров обсудил с Боррелем ситуацию на Ближнем Востоке
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Также во время встречи затрагивались отдельные вопросы отношений России и ЕС.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Евросоюз нуждается в улучшении отношений с Россией.

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