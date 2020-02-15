Лавров провёл встречу с премьером Судана

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Глава российского МИД Сергей Лавров провёл встречу с премьер-министром Судана Абдуллой Хамдуком на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Лавров провёл встречу с премьером Судана
  • © Алексей Витвицкий
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что во время встречи «с учётом происходящих в Судане социально-политических перемен были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-суданских отношений, включая наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях, а также укрепления взаимодействия на международной арене, в том числе в рамках ООН».

Также стороны обсудили проблематику урегулирования кризисов и конфликтных ситуаций на Ближнем Востоке и в Африке с упором на задачи обеспечения стабильности в Дарфуре и Южном Судане.

Ранее представитель правительства Судана, министр культуры и СМИ Фейсал Мухаммад заявил, что Хартум пересматривает своё участие в войне в Йемене.

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