Лавров провёл встречу с премьером Судана
- © Алексей Витвицкий
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что во время встречи «с учётом происходящих в Судане социально-политических перемен были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-суданских отношений, включая наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях, а также укрепления взаимодействия на международной арене, в том числе в рамках ООН».
Также стороны обсудили проблематику урегулирования кризисов и конфликтных ситуаций на Ближнем Востоке и в Африке с упором на задачи обеспечения стабильности в Дарфуре и Южном Судане.
Ранее представитель правительства Судана, министр культуры и СМИ Фейсал Мухаммад заявил, что Хартум пересматривает своё участие в войне в Йемене.