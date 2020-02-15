Чавушоглу: ситуация в Идлибе не повлияет на поставку Турции С-400
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«Нет, это два разных вопроса», — ответил Чавушоглу на соответствующий вопрос.
Он подчеркнул, что Турция не намерена «менять свои принципы и политику из-за одного разногласия с той или иной страной».
«Мы не должны позволить сирийской проблеме расшатать наше сотрудничество и наши отношения. Поэтому мы работаем вместе», — отметил министр.
Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером по ситуации в зоне деэскалации в Идлибе.