МИД Великобритании прокомментировал слова Путина о «папе» и «маме»
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя британского внешнеполитического ведомства.
По его словам, Лондон продолжает «отстаивать права представителей ЛГБТ по всему миру».
«Мы призываем международное сообщество бороться с дискриминацией представителей ЛГБТ и развивать многообразность и толерантность», — сказал он.
Также в МИД Британии заявили, что «гордятся» тем, что однополые браки на территории Соединённого Королевства являются законными и «приветствуются».
13 февраля российский президент встретился с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России.
Во время встречи он подчеркнул, что брак является союзом мужчины и женщины.
Путин пообещал, что, пока он занимает пост президента, в России не будет понятий «родитель №1» и «родитель №2», а будут только «папа» и «мама».