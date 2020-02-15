МИД Великобритании прокомментировал слова Путина о «папе» и «маме»

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Министерство иностранных дел Великобритании прокомментировало заявление президента России Владимира Путина о том, что, пока он возглавляет государство, в России будут только понятия «папа» и «мама», а не «родитель №1» и «родитель №2».
МИД Великобритании прокомментировал слова Путина о «папе» и «маме»
  • © Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя британского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Лондон продолжает «отстаивать права представителей ЛГБТ по всему миру».

«Мы призываем международное сообщество бороться с дискриминацией представителей ЛГБТ и развивать многообразность и толерантность», — сказал он.

Также в МИД Британии заявили, что «гордятся» тем, что однополые браки на территории Соединённого Королевства являются законными и «приветствуются».

13 февраля российский президент встретился с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России. 

Во время встречи он подчеркнул, что брак является союзом мужчины и женщины.

Путин пообещал, что, пока он занимает пост президента, в России не будет понятий «родитель №1» и «родитель №2», а будут только «папа» и «мама».

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