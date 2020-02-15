Помпео: США выделят Европе $1 млрд на энергобезопасность

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона выделит странам Центральной и Восточной Европы около $1 млрд на проекты в сфере энергетической безопасности.
Помпео: США выделят Европе $1 млрд на энергобезопасность
  • Reuters

«Принято решение выделить до $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы на проекты инициативы Трёхморья», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, это поможет странам региона обеспечить энергетическую безопасность.

Соответствующее заявление он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы должны добиваться энергетической безопасности, а Вашингтон готов помочь им в этом вопросе.

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