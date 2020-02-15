Помпео провёл встречу с главой МИД ФРГ
- Reuters
«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Маас обсудили продолжающиеся международные усилия по поддержанию устойчивого режима прекращения огня, возврату к политическому процессу и прекращению иностранного вмешательства в Ливии», — цитирует ТАСС пресс-службу Госдепа США.
Отмечается, что также главы внешнеполитических ведомств обсудили Иран и ситуацию на Украине.
Также на встрече была затронута тема противостояния группировке «Исламское государство»*
Ранее Хайко Маас и Майк Помпео обсудили на полях Мюнхенской конференции по безопасности будущее НАТО.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.