Помпео провёл встречу с главой МИД ФРГ

Госсекретарь США Майк Помпео на полях Мюнхенской конференции встретился с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Маас обсудили продолжающиеся международные усилия по поддержанию устойчивого режима прекращения огня, возврату к политическому процессу и прекращению иностранного вмешательства в Ливии», — цитирует ТАСС пресс-службу Госдепа США.

Отмечается, что также главы внешнеполитических ведомств обсудили Иран и ситуацию на Украине.

Также на встрече была затронута тема противостояния группировке «Исламское государство»*

Ранее Хайко Маас и Майк Помпео обсудили на полях Мюнхенской конференции по безопасности будущее НАТО.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.