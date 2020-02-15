Помпео провёл встречу с главой МИД ФРГ

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Госсекретарь США Майк Помпео на полях Мюнхенской конференции встретился с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.
Помпео провёл встречу с главой МИД ФРГ
  • Reuters

«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Маас обсудили продолжающиеся международные усилия по поддержанию устойчивого режима прекращения огня, возврату к политическому процессу и прекращению иностранного вмешательства в Ливии», — цитирует ТАСС пресс-службу Госдепа США.

Отмечается, что также главы внешнеполитических ведомств обсудили Иран и ситуацию на Украине.

Также на встрече была затронута тема противостояния группировке «Исламское государство»*

Ранее Хайко Маас и Майк Помпео обсудили на полях Мюнхенской конференции по безопасности будущее НАТО.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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