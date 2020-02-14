Маас и Помпео обсудили будущее НАТО

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и госсекретарь США Майк Помпео обсудили на полях Мюнхенской конференции по безопасности будущее НАТО.

«От Ливии, минуя Ирак, до Афганистана и будущего НАТО — глава МИД Хайко Маас говорит с госсекретарём США Помпео об актуальных вызовах и конфликтах на Мюнхенской конференции по безопасности», — говорится в сообщении МИД ФРГ в Twitter.

Отмечается, что «даже если Европа должна проявить больше ответственности... в будущем нужно участие... американских партнёров».

Также Маас на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что представители германского правительства попытаются вместе с коллегами из России, Франции и с Украины подготовить базу для проведения встречи в нормандском формате в Берлине.