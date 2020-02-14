СМИ: Мексика отказалась покупать российские вертолёты

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Мексика отказалась покупать военные вертолёты у России.
СМИ: Мексика отказалась покупать российские вертолёты
  • globallookpress.com

«Источники в МИД (Мексики. — RT) заверили, что вертолёты не будут закуплены у России», — пишет издание El Universal.

При этом источники издания не сообщили подробностей и не привели причин, по которым покупка не состоится.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва направила Мехико ряд конкретных предложений по новым поставкам военных вертолётов. 

Позднее стало известно, что Соединённые Штаты не исключают применения санкционных мер в случае приобретения Мексикой российских военных вертолётов.

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