Лавров рассказал о предложении Мексике по поставкам военных вертолётов

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с мексиканским коллегой Марсело Эбрардо рассказал, что Москва направила Мехико ряд конкретных предложений по новым поставкам военных вертолётов.
Лавров рассказал о предложении Мексике по поставкам военных вертолётов
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  • © МИД России

Лавров отметил, российская военная техника занимает достойное место на рынке Латинской Америки.

«Что касается перспектив, на рассмотрении мексиканской стороны находятся конкретные предложения «Рособоронэкспорта», в том числе и по дополнительным контрактам в сфере поставок вертолётов. Они рассматриваются мексиканскими коллегами», — цитирует его РИА Новости.

Он напомнил, что Россия поставила Мексике около 50 вертолётов Ми-8 и Ми-17.

«Есть центр в городе Веракрус, который их обслуживает, и есть центр, где мексиканские пилоты вертолётов получают необходимую квалификацию», — добавил глава МИД России.

Ранее заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный лётчик России, кандидат технических наук Владимир Попов в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщение о первом экспортном контракте «Рособоронэкспорта» на поставку многоцелевых вертолётов Ми-38Т.

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