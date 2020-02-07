Лавров рассказал о предложении Мексике по поставкам военных вертолётов
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Лавров отметил, российская военная техника занимает достойное место на рынке Латинской Америки.
«Что касается перспектив, на рассмотрении мексиканской стороны находятся конкретные предложения «Рособоронэкспорта», в том числе и по дополнительным контрактам в сфере поставок вертолётов. Они рассматриваются мексиканскими коллегами», — цитирует его РИА Новости.
Он напомнил, что Россия поставила Мексике около 50 вертолётов Ми-8 и Ми-17.
«Есть центр в городе Веракрус, который их обслуживает, и есть центр, где мексиканские пилоты вертолётов получают необходимую квалификацию», — добавил глава МИД России.
Ранее заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный лётчик России, кандидат технических наук Владимир Попов в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщение о первом экспортном контракте «Рособоронэкспорта» на поставку многоцелевых вертолётов Ми-38Т.