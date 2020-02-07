Лавров рассказал о предложении Мексике по поставкам военных вертолётов

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с мексиканским коллегой Марсело Эбрардо рассказал, что Москва направила Мехико ряд конкретных предложений по новым поставкам военных вертолётов.

Лавров отметил, российская военная техника занимает достойное место на рынке Латинской Америки.

«Что касается перспектив, на рассмотрении мексиканской стороны находятся конкретные предложения «Рособоронэкспорта», в том числе и по дополнительным контрактам в сфере поставок вертолётов. Они рассматриваются мексиканскими коллегами», — цитирует его РИА Новости.

Он напомнил, что Россия поставила Мексике около 50 вертолётов Ми-8 и Ми-17.

«Есть центр в городе Веракрус, который их обслуживает, и есть центр, где мексиканские пилоты вертолётов получают необходимую квалификацию», — добавил глава МИД России.

Ранее заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный лётчик России, кандидат технических наук Владимир Попов в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщение о первом экспортном контракте «Рособоронэкспорта» на поставку многоцелевых вертолётов Ми-38Т.