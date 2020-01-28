Эксперт оценил первый экспортный контракт на вертолёты Ми-38Т
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- РИА Новости
«Чем наши вертолёты отличаются от зарубежных аналогов, так это соотношением «цена — качество». Надо понимать, что на сегодняшний день это действительно является конкурентным преимуществом. И наиболее характерным преимуществом», — заявил Попов в беседе с радио Sputnik.
По его словам, страны, которые будут получать этот вертолёт, уже имели дело с авиатехникой российского или советского производства и им проще перейти на обслуживание современных Ми-38Т.
Как отметил эксперт, сохраняется и наземная инфраструктура, и подготовка лётно-технического состава.
Ранее авиаэксперт Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил роль Международного авиационно-космического салона в расширении экспортных возможностей российских компаний.