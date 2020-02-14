Сенатор США Линдси Грэм предложил создать альтернативу СВПД

Короткая ссылка
Американский сенатор Линдси Грэм во время Мюнхенской конференции по безопасности предложил создать международный банк ядерного топлива, чтобы в том числе ближневосточные страны могли пользоваться им для развития мирного атома. По словам Грэма, это может стать альтернативой СВПД.
Сенатор США Линдси Грэм предложил создать альтернативу СВПД
  • Reuters

«У меня есть идея вместе с сенатором Менендес заменить нынешний СВПД международным банком топлива, расположенным, например, во Франции или где-нибудь ещё, где мы могли бы его создать», — сказал конгрессмен. Его слова приводит РИА Новости.

Грэм отметил, что таким банком могли бы пользоваться все арабские нации и иранцы, при этом топливо будет производиться за пределами Ближнего Востока.

«А также будут гарантированы поставки энергии так, чтобы никому не нужно было заниматься обогащением урана. Потому что с помощью обогащения вы получаете ядерную бомбу», — подчеркнул он.

Ранее российский посол в Тегеране Леван Джагарян выразил тревогу в связи с возможным выходом Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия из-за невыполнения участниками СВПД своих обязанностей. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить