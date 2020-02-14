Сенатор США Линдси Грэм предложил создать альтернативу СВПД

Американский сенатор Линдси Грэм во время Мюнхенской конференции по безопасности предложил создать международный банк ядерного топлива, чтобы в том числе ближневосточные страны могли пользоваться им для развития мирного атома. По словам Грэма, это может стать альтернативой СВПД.

«У меня есть идея вместе с сенатором Менендес заменить нынешний СВПД международным банком топлива, расположенным, например, во Франции или где-нибудь ещё, где мы могли бы его создать», — сказал конгрессмен. Его слова приводит РИА Новости.

Грэм отметил, что таким банком могли бы пользоваться все арабские нации и иранцы, при этом топливо будет производиться за пределами Ближнего Востока.

«А также будут гарантированы поставки энергии так, чтобы никому не нужно было заниматься обогащением урана. Потому что с помощью обогащения вы получаете ядерную бомбу», — подчеркнул он.

Ранее российский посол в Тегеране Леван Джагарян выразил тревогу в связи с возможным выходом Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия из-за невыполнения участниками СВПД своих обязанностей.