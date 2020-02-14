Пелоси призвала «не подходить к Huawei близко»

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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси во время Мюнхенской конференции по безопасности призвала «не подходить близко» к китайской телекоммуникационной корпорации Huawei.
Пелоси призвала «не подходить к Huawei близко»
  • Reuters

«Если вам нужен свободный поток информации, если вы хотите создать коллективное осознание ценностей и уважение прав человека, не подходите и близко к Huawei», — сказала она.

Вместо этого Пелоси призвала международными усилиями построить «что-нибудь совместно, что будет соответствовать свободе информации».

В сентябре 2019 года Белый дом признал, что подписанная вице-президентом США Майком Пенсом и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким декларация о безопасности создания сетей 5G направлена на противодействие Китаю.

Тогда стороны призвали предотвратить использование Коммунистической партией Китая связанных с ней компаний, таких как Huawei, «для сбора разведданных».

Заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью «Российской газете» отметил, что США используют тактику «выдавливания» конкурентов с IT-рынка под предлогом обеспечения кибербезопасности.

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