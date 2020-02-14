Пелоси призвала «не подходить к Huawei близко»
- Reuters
«Если вам нужен свободный поток информации, если вы хотите создать коллективное осознание ценностей и уважение прав человека, не подходите и близко к Huawei», — сказала она.
Вместо этого Пелоси призвала международными усилиями построить «что-нибудь совместно, что будет соответствовать свободе информации».
В сентябре 2019 года Белый дом признал, что подписанная вице-президентом США Майком Пенсом и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким декларация о безопасности создания сетей 5G направлена на противодействие Китаю.
Тогда стороны призвали предотвратить использование Коммунистической партией Китая связанных с ней компаний, таких как Huawei, «для сбора разведданных».
Заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью «Российской газете» отметил, что США используют тактику «выдавливания» конкурентов с IT-рынка под предлогом обеспечения кибербезопасности.