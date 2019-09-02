Белый дом назвал задачей соглашения с Польшей по 5G противостояние КНР
«Мы должны объединиться и стоять вместе, чтобы предотвратить использование Коммунистической партией Китая связанных с ней компаний, таких как Huawei, для сбора разведданных, направленных на поддержание работы военных сервисов и сервисов по безопасности Китая через наши технологии», — цитирует Associated Press руководителя аппарата вице-президента США Марка Шорта.
Документ был подписан в Варшаве.
Ранее официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн выразил надежду, что Вашингтон как можно быстрее отменит санкции в отношении Huawei.