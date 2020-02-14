Мадуро предрёк Гуаидо тюремное заключение

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо рано или поздно окажется в тюрьме, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Мадуро предрёк Гуаидо тюремное заключение
  • Reuters

«Когда суды республики выдадут ордер на задержание Хуана Гуаидо за все преступления, которые он совершил, он сядет в тюрьму. Этот день ещё не наступил, но он наступит», — сказал Мадуро.

9 февраля власти Венесуэлы выдвинули предположение, что Гуаидо ответственен за последние санкции, введённые США против Боливарианской Республики.

Также в январе Мадуро заявил, что оппозиция присвоила себе более $500 млн, которые были выделены США в 2019 году.

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