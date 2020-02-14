Мадуро предрёк Гуаидо тюремное заключение

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо рано или поздно окажется в тюрьме, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

#14Feb "El día que los Tribunales de la República den el mandato de detener al señor Juan Guaidó por todos los delitos que ha cometido, ese día va a la cárcel, ese día no ha llegado pero llegará", expresó Nicolás Maduro. Video Cortesía. pic.twitter.com/6DZLolZOTX — VPItv (@VPITV) February 14, 2020

«Когда суды республики выдадут ордер на задержание Хуана Гуаидо за все преступления, которые он совершил, он сядет в тюрьму. Этот день ещё не наступил, но он наступит», — сказал Мадуро.

9 февраля власти Венесуэлы выдвинули предположение, что Гуаидо ответственен за последние санкции, введённые США против Боливарианской Республики.

Также в январе Мадуро заявил, что оппозиция присвоила себе более $500 млн, которые были выделены США в 2019 году.