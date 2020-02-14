Зеленский обсудил с сенаторами США помощь Украине

Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с американскими сенаторами расширение помощи Киеву в сфере обороны.

Зеленский встретился с американскими сенаторами Джоном Баррасом, Роном Джонсоном и Крисом Мерфи, которые представляют комитет по внешним связям сената США.

По его словам, в США рассмотрят итоги прошедшего обсуждения и определят, какую поддержку можно оказать Украине.

«Мы только что на встрече с президентом поднимали этот вопрос (расширения помощи Украине в сфере обороны)», — заявил Баррас в эфире украинского «5 канала».

Ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил Соединённые Штаты в обмане Киева в 2014 году.