Турчинов обвинил США в обмане Украины

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов обвинил Соединённые Штаты в обмане Киева в 2014 году.

Об этом информирует портал «Главком».

По словам Турчинова, в рамках Будапештского меморандума Украина обменяла свой ядерный арсенал на бумагу, которая, как позже выяснилось, ничего не стоит, поскольку США считают меморандум исключительно политической декларацией, не накладывающей обязательств.

Он отметил, что, когда украинские власти нуждались в военной помощи и обращались к Вашингтону, там лишь обещали поддержку на дипломатическом уровне и заверяли в «любви».

Как подчеркнул Турчинов, сотрудничество стран началось после избрания американским лидером Дональда Трампа, при котором Украине были предоставлены противотанковые ракеты.

В июле 2019 года бывший секретарь СНБО призвал не допустить третьего «майдана» в Киеве.