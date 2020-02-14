ЦПВС опроверг заявления Турции о потерях сирийской армии в Идлибе

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Заявления Минобороны Турции, что армия Сирии несёт потери от ударов турецких войск в идлибской зоне деэскалации, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Центре примирения враждующих сторон.
ЦПВС опроверг заявления Турции о потерях сирийской армии в Идлибе
  • РИА Новости

«Министерство обороны Турции продолжает распространять заявления о якобы потерях Сирийской арабской армии, понесённых в результате ударов подразделений турецких войск, действующих в идлибской зоне деэскалации. Только за текущие сутки турецкой стороной заявлено о якобы уничтожении 63 сирийских военнослужащих», — говорится в сообщении центра.

Действительности не соответствуют и заявления об обстрелах сирийских правительственных войск, отметили в ведомстве.

ЦПВС обратил внимание на ответственность должностных лиц Минобороны Турции за предоставление руководству страны недостоверных данных об обстановке в Идлибе.

«Подобные безответственные заявления способствуют лишь эскалации обстановки и принятию скоропалительных решений, не отвечающих взаимным интересам России и Турции», — подчеркнули в центре.

13 февраля Минобороны Турции заявило о «нейтрализации 55 сирийских военных» в Идлибе.

Как сообщалось, турецкие ВС перебрасывают реактивные системы залпового огня к границе сирийского Идлиба. При этом в МИД России отметили, что причиной обострения ситуации в Идлибе является невыполнение Анкарой своих обязательств.

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