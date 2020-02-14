Эксперт оценил введение новых санкций США против России

Заместитель директора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал новые антироссийские санкции США.

По его мнению, санкционная политика США противоречит нормам международного права.

«Это форма грубого давления, элемент гибридной войны против государств, в отношении которых вводится санкционный режим. Такая политика преследует разные цели — как давление на конкретные правительства для того, чтобы они приняли американские условия, так и просто борьба с государствами, которые являются противниками США», — отметил Шаповалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Ранее посольство России в США назвало новые антироссийские санкции Вашингтона «всплеском русофобии».