Эксперт оценил введение новых санкций США против России

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Заместитель директора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал новые антироссийские санкции США.
Эксперт оценил введение новых санкций США против России
  • Reuters

По его мнению, санкционная политика США противоречит нормам международного права.

«Это форма грубого давления, элемент гибридной войны против государств, в отношении которых вводится санкционный режим. Такая политика преследует разные цели — как давление на конкретные правительства для того, чтобы они приняли американские условия, так и просто борьба с государствами, которые являются противниками США», — отметил Шаповалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Ранее посольство России в США назвало новые антироссийские санкции Вашингтона «всплеском русофобии».

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