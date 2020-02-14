Эксперт оценил новые антироссийские санкции США

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Заместитель директора Института истории и политики МПГУ политолог Владимир Шаповалов прокомментировал введение новых санкций США в отношении российских компаний.
Эксперт оценил новые антироссийские санкции США
  • AFP

По его мнению, это логичное продолжение санкционной политики.

«Фактически это санкции, которые вводятся одновременно и против России, и против стран, с которыми наши компании могут сотрудничать. Эта политика не претерпевает изменений, несмотря на то что меняются американские президенты, администрация, уходят чиновники, изменяется состав американского конгресса, но санкционная политика остается неизменной», — отметил Шаповалов в беседе с радио Sputnik.

Он добавил, что на практике такие меры не имеют смысла, поскольку не меняют позиции России по защите своих национальных интересов.

13 февраля американские власти ввели санкции против трёх организаций из России — КБП имени Шипунова в Туле, НПО машиностроения и ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие».

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