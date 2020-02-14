В США на полтора месяца отложили введение ограничений против Huawei

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Власти США ещё на полтора месяца продлили лицензию, которая позволяет национальным компаниям поставлять китайской компании Huawei не затрагивающую американскую национальную безопасность продукцию.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу Федерального реестра.

«Правительство США приняло решение продлить до 1 апреля 2020 года временную генеральную лицензию компании Huawei Technologies», — указано в тексте.

Уточняется, что срок действия прежней лицензии Huawei истекал 16 февраля.

В октябре 2019 года американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер заявил, что дело Huawei не является частью торгового соглашения между США и КНР.

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