В США на полтора месяца отложили введение ограничений против Huawei
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу Федерального реестра.
«Правительство США приняло решение продлить до 1 апреля 2020 года временную генеральную лицензию компании Huawei Technologies», — указано в тексте.
Уточняется, что срок действия прежней лицензии Huawei истекал 16 февраля.
В октябре 2019 года американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер заявил, что дело Huawei не является частью торгового соглашения между США и КНР.