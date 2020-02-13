Глава Минфина Франции посетит Россию в апреле

Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр принял приглашение посетить Россию в апреле.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

«Я господина Ле Мэра пригласил принять участие в российских мероприятиях, в экономическом форуме в Санкт-Петербурге, выставке «Иннопром». Он подтвердил: в ближайшее время — в апреле — он приедет в Россию, для того чтобы мы более предметно обсудили с ним все вопросы двухсторонней повестки», — сказал он.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что намерен посетить Россию в конце февраля или в марте и встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.