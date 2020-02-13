Глава Минфина Франции посетит Россию в апреле

Короткая ссылка
Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр принял приглашение посетить Россию в апреле.
Глава Минфина Франции посетит Россию в апреле
  • © Julien Mattia/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

«Я господина Ле Мэра пригласил принять участие в российских мероприятиях, в экономическом форуме в Санкт-Петербурге, выставке «Иннопром». Он подтвердил: в ближайшее время — в апреле — он приедет в Россию, для того чтобы мы более предметно обсудили с ним все вопросы двухсторонней повестки», — сказал он.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что намерен посетить Россию в конце февраля или в марте и встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить