Глава МАГАТЭ заявил о планах посетить Россию

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что намерен посетить Россию в конце февраля или в марте и встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

По его словам, в настоящее время он работает с российской стороной насчёт конкретной даты визита.

«Это может быть в марте, в конце февраля или в марте. Это зависит от повестки президента, на самом деле. Но я жду, когда они подтвердят точную дату», — сказал он.

По его словам, он очень ждёт встречи с Путиным, Лавровым и «друзьями из «Росатома».

Гросси уточнил, что в ходе визита в Россию он намерен также обсудить вопрос Ирана.

В январе в парламенте Ирана назвали условие для пересмотра отношений с МАГАТЭ.