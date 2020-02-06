Глава МАГАТЭ заявил о планах посетить Россию
По его словам, в настоящее время он работает с российской стороной насчёт конкретной даты визита.
«Это может быть в марте, в конце февраля или в марте. Это зависит от повестки президента, на самом деле. Но я жду, когда они подтвердят точную дату», — сказал он.
По его словам, он очень ждёт встречи с Путиным, Лавровым и «друзьями из «Росатома».
Гросси уточнил, что в ходе визита в Россию он намерен также обсудить вопрос Ирана.
В январе в парламенте Ирана назвали условие для пересмотра отношений с МАГАТЭ.