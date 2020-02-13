Посол России в Британии вручил верительные грамоты Елизавете II

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Посол России в Великобритании Андрей Келин вручил верительные грамоты британской королеве Елизавете II.
Посол России в Британии вручил верительные грамоты Елизавете II
  • РИА Новости

«Мы имели очень тёплую беседу с королевой. Мы совершили с ней глубокий экскурс в историю наших отношений, она с удовольствием вспомнила многое из этого, и мы пришли к общему выводу, что, конечно, им не хватает стабильности. Мы подумали о дальнейших шагах», — цитирует ТАСС Келина.

Он отметил, что «всё происходило в соответствии с королевским протоколом».

«Я имел поручение передать самые тёплые пожелания от президента России», — рассказал посол.

Он сообщил, что «это было воспринято хорошо, поговорили о российской культуре, о том, что из России прибывают в Великобританию для выступления много артистов».

Ранее Келин в беседе с сайтом kp.ru, комментируя развитие отношений России с Великобританией, отметил, что «если говорить о дипломатическом диалоге в более широком смысле, то здесь есть проблески».

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